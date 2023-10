F1 Russell | “Non uso più i social | non portano a nulla”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Georgeconferma di essersi astenuto nell’ultimi mesi dall’uso deimedia. “Ho smesso di usare Twitter (“X”) circa sei mesi fa. Lavoro con un teame tutto ciò che viene pubblicato è scritto con parole mie e firmato da me. Voglio rimanere in contatto con i fan, ma non uso l’app e ho iniziato a fare lo stesso con Instagram. Rispetto che tutti abbiano un’opinione, ma non ho bisogno di leggere gli elogi perché non mi, e non ho bisogno di vedere i commenti negativi perché neanche questo mi porta”. Poi ha sognato:“Tutto è nato dopo la pausa estiva, quando non ho usato affatto il telefono. Durante quel periodo in cui avevo intorno la mia famiglia e i miei amici, ho avuto un tempo medio davanti allo schermo di 15 minuti. In una settimana normale ho un ...