F1 | questore dispone daspo per 7 bagarini dopo Gp Monza

(Di sabato 21 ottobre 2023) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Ildi, Marco Odorisio, ha emesso sette provvedimenti di(divieto avvicinamento manifestazioni sportive, ndr) nei confronti di altrettante persone che in occasione del Gran Premio di Formula Uno di, del settembre scorso, sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza per attività di bagarinaggio poiché sorpresi a vendere biglietti illegali, a visitatori spesso stranieri, per un prezzo variabile da 30 euro a 275 euro. Per i sette è scattato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive "per una durata variabile da cinque a due anni" si evidenzia nella nota della questura. Per cinque recidivi, risultati già destinatari di precedentiè scattata anche la prescrizione, per la durata di cinque anni, dell'obbligo di firma ...