F1 oggi qualifiche Gp Austin | gli orari e dove vederle in diretta tv Sky | Now e Tv8

(Di sabato 21 ottobre 2023) Torna la F1 nel weekend. Due settimane fa, nel Gp del Qatar, Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo nella corsa Sprint del sabato e poi ha celebrato il successo con la vittoria in gara.Aci sarà nuovamente il formato Sprint con leil venerdì, dopo l'unica...

In Texas la pole position è di Leclerc, con un tempo che era stato battuto da Verstappen, ma Max è stato ricacciato al 6° posto per aver superato i limiti di pista; in prima fila va dunque Norris ...Il resoconto di quanto accaduto nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, che decreterà la griglia di partenza della gara della domenica ...