F1 | Max Verstappen | “Ho guidato al limite per tutto il giro | domenica vogliamo vincere”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una qualifica non semplice e sfortunata per Maxnel Gran Premio degli Stati Uniti al COTA di Austin. L’olandese aveva fatto segnare il miglior tempo con cinque millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, ma gli è stato tolto per aver superato i limiti della pista: di conseguenza partirà dalla terza fila, in sesta posizione. Il campione del mondo ha preso con filosofia questa mancata pole: “Sapevo che in curva 19 sarebbe stata al. Ho fatto un piccolo errore in curva 1, quindi ho dovuto spingere nel resto del. Sono piccoli margini, onestamente non sono neanche finito in sottosterzo, ho solo cercato di massimizzare la curva e ho mal giudicato di poco. C’è poco margine quando spingi al. Dispiace chiaramente, ma rendere lapiù divertente”. La voglia di ...