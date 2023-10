F1 | Max Verstappen | “Bene la pole | ma non ho fatto un giro grandioso”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Maxha centrato laposition in occasione delle qualifiche Sprint Shoot-out, sessione valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, appuntamento numero diciotto del Mondiale F1 2023 in scena in quel di Austin (Texas). Un risultato interessante quello dell’olandese, capace di posizionarsi davanti a tutti pur non facendo il miglior tempo in nessuno dei tre settori,re che lascia ben sperare in vista delle due gare. Il pilota della Red Bull segnando un crono di 1:34.538 si è posizionato davanti a Charles Leclerc, secondo a +0.055, e a Lewis Hamilton, terzo con +0.069. Una volta intervenuto al parco chiuso,ha commentato la sua prestazione “Oggi in qualifica siamo stati competitivi, nell’ultimonon sono statoma sono in, ...