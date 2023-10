F1 | Lewis Hamilton | “Grande miglioramento in questo fine settimana | siamo in linea con i nostri avversari”

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha confermato per l’ennesima volta ilfeeling con il Circuito delle Americhe di Austin e ha raggiunto un buonissimo terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota Mercedes ha convinto in tutte e tre le sessioni di qualifica e andrà a caccia indi un buon risultato. Queste le sue parole a caldo a commento divenerdì: “Io adoro stare negli Stati Uniti e guidare su questa pista. E’ un Paese stupendo, l’atmosfera è bellissima ecircuito è incredibile, tanti piloti lo amano e sicuramente io mi trovo benissimo. E’ la mia pista preferita al pari di Silverstone, mi piace davvero moltissimotracciato“. “La pista è molto impegnativa, ma la nostra macchina ...

L'olandese della Red Bull gira in 1'35"912 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'36"068), la Mercedes dell'inglese81'36"193) e il messicano Sergio Perez (1'36"212), ...

LIVE Qualifiche F1 GP Austin in diretta: Verstappen, Hamilton e Leclerc per la pole Fanpage.it

Formula 1. GP degli Stati Uniti, risultati FP1: miglior tempo di Verstappen, seguono Leclerc ed Hamilton - Formula 1 Automoto.it

Lewis Hamilton è soddisfatto di aver concluso in P3 la sessione di qualifiche del venerdì sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Sebbene il pilota della Mercedes abbia commesso alcuni ...Il resoconto di quanto accaduto nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, che decreterà la griglia di partenza della gara della domenica ...