F1 Gp Usa | Verstappen vince Sprint davanti a Hamilton e Leclerc

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il pilota della Red Bull precede la Mercedes e la Ferrari Maxlache precede il Gp degli Stati Uniti, in programma domenica 23 ottobre sul tracciato di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, già campione del mondo per la terza volta consecutiva, si impone precedendo la Mercedes dell’inglese Lewis, staccato di 9”465, e la Ferrari del monegasco Charles, terzo a 17”987.domani partirà dalla pole position nel Gp sul tracciato texano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La classifica piloti è attualmente così composta: Max(443 pt.) Campione del Mondo. Sergio Perez (224 pt.). Lewis Hamilton (194 pt.). Fernando Alonso (183 pt.). Carlos Sainz Jr. (153 pt.)...

LIVE GP Usa, Verstappen vince la Sprint! Battuti Hamilton e Leclerc La Gazzetta dello Sport

A Verstappen la pole per la Sprint. Leclerc 2° Sky Sport

Max Verstappen vince la Sprint di Austin e commenta la partenza molto aggressiva su Charles Leclerc: "Al via la manovra è stata al limite, ma c'era spazio all'esterno. Ho dovuto gestire il passo, ...Il cielo è ancora nero sopra il Palatino (il colle romano dove ci sono gli studi Mediaset), ma è possibile che la prossima settimana Andrea Giambruno torni in onda, in diretta, per condurre il suo ...