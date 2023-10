F1 | Gp Usa Verstappen in pole nella sprint davanti a Leclerc

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) In terza fila l'altra Ferrari di Carlos Sainz AUSTIN (STATI UNITI) - Maxconquista laposition per la garadel Gran Premio degli Stati Uniti, grazie al miglior tempo fatto segnare in 1'34"538 sul circuito di Austin. La Red Bull del pilota iridato si piazzaalla Ferrari