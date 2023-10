F1 Gp Usa 2023 | Verstappen vince la Sprint | terzo Leclerc

(Di sabato 21 ottobre 2023) Maxha vinto la garadel Gp degli Stati Uniti ad Austin. La Red Bull del campione del mondo, partito dalla pole, si è imposta nella gara sui 100 Km che assegna i primi punti del weekend di F1. Dietro asi piazza la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charlesa completare il podio. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris seguito dall’altra red Bull di Sergio Perez e l’altra rossa di Carlos Sainz. Settimo posto per l’Alpine di Pierre Gasly e ottava la Mercedes di George Russell. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

