F1 GP Stati Uniti | Vasseur | “Sono contento | Charles se lo meritava”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il team principal della Ferraricommenta la pole position di Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio degli: “Questa pole position rappresenta una bella posizione per domenica. E’ un buon risultato,perperché se lo. Dovremo lavorare con il team, ma è una buona pietra miliare. Siamo arrivati davanti a McLaren e Mercedes ed è importante essere davanti a loro. Anche con Carlos siamo in una buona posizione, possiamo essere contenti. Fino ad ora è andato tutto bene. Il primo settore poteva essere il nostro punto debole date le caratteristiche? In realtà in Curva 1 andavamo molto bene e siamocompetitivi negli altri settori. Dobbiamo mantenere la calma perché stiamo parlando di centesimi, Verstappen ...

... nonché al confine meridionale degli. La richiesta include 61,4 miliardi di dollari per l'Ucraina, di cui 44,4 miliardi per fornire attrezzature al dipartimento della difesa per il Paese. ...

Gli Stati Uniti allentano le sanzioni contro il Venezuela Internazionale

Grandi assenti gli Stati Uniti. Meloni in Egitto ribadirà l'impegno dell'Italia nel proteggere la popolazione civile, risolvere i problemi umanitari più urgenti e assicurare una veloce soluzione della ...Charles Leclerc scatterà in pole position nel GP degli Stati Uniti, in programma domenica ad Austin, 18esima tappa del Mondiale F1.Il monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con uno ...