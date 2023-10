F1 | Charles Leclerc è ‘verde speranza’ per la Sprint Race ad Austin Verstappen non si accontenta

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) “C’è un grande prato verde dove nascono speranze…“.ha preso ispirazione da un celebre brano musicale di Gianni Morandi (“Un mondo d’amore“) per la colorazione del suo casco in questo quintultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di, in Texas,ha iniziato il proprio week end, trasformando le sue speranze in tempi sul giro e la pole-position di ieri è stato un tratto chiaro e distintivo. Volavasui saliscendi della pista statunitense, non avendo paura dello “snake” un po’ velenoso per la Rossa e cercando di avere ancora gomma per la chiusura della tornata. Missione compiuta per lui, cogliendo la 21ª p.1 della carriera, la terza quest’anno e la prima negli USA. Oggi si dovrà replicare nel sabato tutto: prima la ...