Eurorivali Roma | lo Slavia Praga vince nel finale

(Di sabato 21 ottobre 2023), lo, prossimo avversario dei giallorossi in Europa League, arriva alla sfida con una vittoria Lagiovedì sera giochera in Europa League contro glidello. La squadra ceca arriva allo scontro forte di una vittoria. 3 punti per consolidare la testa del campionato ed arrivata neldi partita con i gol di Jurasek e Jurecka contro lo Slovako.

, ritornano alla vittoria gli svizzeri del Servette, prossimi avversari dei giallorossi in Europa League Gli svizzeri del Servette sono i prossimidellain Europa League.

Eurorivali - Roma, goleada dello Sheriff: lo Spartanii travolto 4-0 TUTTO mercato WEB

Eurorivali - Lo Slavia Praga manda un messaggio alla Roma: successo con lo Slovacko TUTTO mercato WEB

L’Inter martedì tornerà in campo in Champions League per affrontare gli eurorivali del Red Bull Salisburgo a San Siro. La squadra dei Tori Rossi arriva alla sfida con i nerazzurri con una sconfitta in ...Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 16-11 la Sis Roma davanti al pubblico amico della piscina di Nesima (CT), replicando la vittoria ottenuta otto giorni fa in campionato in casa delle ...