Eurorivali | il Salisburgo cade in casa | martedì c’è l’Inter

(Di sabato 21 ottobre 2023)Inter: il Red Bull, prossimo avversario di Champions dei nerazzurri perde incontro il Lasktornerà in campo in Champions League per affrontare glidel Red Bulla San Siro. La squadra dei Tori Rossi arriva alla sfida con i nerazzurri con una sconfitta incontro il Lask, 1-0 con il gol Zulj. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Il, prossimo avversario dell' Inter in Champions League , ha frenato contro il Lask nell'undicesima giornata del massimo campionato austriaco. A decidere la sfida un gol di Zulj al 35 . ...

Eurorivali - Il Salisburgo cade prima dell'Inter. Sturm ok in vista dell ... TUTTO mercato WEB

Eurorivali Inter – Salisburgo sconfitto in casa dal Lask: ora è a -4 dalla vetta fcinter1908

Dopo la vittoria contro il Torino, per l'Inter è tempo di pensare alla partita di Champions League contro il Salisburgo, crocevia fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. La compag ...Calcio inglese e mondiale in lutto per la scomparsa di Sir Robert Charlton, noto a tutti come Bobby Charlton. L'ex attaccante della Nazionale inglese e del Manchester United si è ...