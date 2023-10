Eurorivali Atalanta | lo Sturm Graz vince ed allunga in classifica

(Di sabato 21 ottobre 2023): lo, prossimi avversari della Dea, guida la Bundesliga austriaca esul Salisburgo Giovedì sera l’se la vedrà in Europa League con glidello. La squadra di Christian Ilzer, comanda la Bundesliga austriaca e arriva alla sfida forte di una vittoria. In casa contro l’Hartberg la capolista austriaca2-1 edinsul Salisburgo, altra squadra che se la vedrà con un’italiana.

Successo invece per lo Sturm Graz, avversario europeo dell', che in casa ha piegato per 2 - 1 l'Hartberg. Ospiterà la Dea sul proprio campo, giovedì prossimo alle 18.45.

Eurorivali - Il Salisburgo cade prima dell'Inter. Sturm ok in vista dell ... TUTTO mercato WEB

Eurorivali - Lo Sturm avversario dell'Atalanta perde una chance: pari con il Rapid TUTTO mercato WEB

L’Inter martedì tornerà in campo in Champions League per affrontare gli eurorivali del Red Bull Salisburgo a San Siro. La squadra dei Tori Rossi arriva alla sfida con i nerazzurri con una sconfitta in ...RASSEGNA STAMPA - È il giorno della sfida tra Sassuolo e Lazio, la sosta è finita e il campionato ripartirà dalla nona giornata. I biancocelesti sono chiamati a ...