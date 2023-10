Eurorivale Inter | Brais Mendez ancora decisivo per la Real Sociedad

Il Benfica,dell', continua bene nel campionato portoghese: termina 3 - 1 la sfida contro il Portimonense. A decidere la sfida le reti di Bah, Musah e David Neres . Non basta ai padroni di casa ...

Nell'altro match del sabato di Liga, il Getafe non va oltre il pareggio casalingo (1-1) contro il Betis Siviglia: ospiti in vantaggio al 1' di gioco con la rete di Roca. Gli 'Azulones' ristabiliscono ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 21 ottobre 2023, c’è spazio per le gare di Taça de Portugal, con il Benfica, eurorivale.