Era un angelo dell’alluvione | addio a Simone Paradisi | la sua città in lutto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Mortodel 2022. Senigallia in, 44 anni, era il coordinatore del 118 di Senigallia, in provincia di Ancona. Lo scorso 6 ottobre era stato colpito da un infarto mentre si trovava in palestra. In un primo momento era stato ricoverato nel reparto di Emodinamica cardiologica di Torrette, poi trasferito d’urgenza in Rianimazione, dove ieri pomeriggio è deceduto. La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. “È quello che avrebbe voluto, il prossimo era la sua stella polare”.(Continua dopo la foto).Leggi anche: Marta di Nardo uccisa e fatta a pezzi. Il motivo fa rabbrividire. Matteo, deceduto a 44 anniÈ morto Matteo...