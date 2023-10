(Di sabato 21 ottobre 2023), nell'arco di, in Francia, sabato 21 ottobre 2023. La reggia è stata evacuata per la sesta volta in una settimana per motivi di sicurezza. Il Palazzo ...

bomba, nell'arco di pochi giorni a Versailles, in Francia, sabato 21 ottobre 2023. La reggia è stata evacuata per la sesta volta in una settimana per motivi di sicurezza. Il Palazzo ...

Ennesimo allarme bomba a Versailles nel giro di pochi giorni Agenzia askanews

Versailles evacuata per la quinta volta in 7 giorni. Ennesimo allarme ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Versailles, 21 ott. (askanews) - Ennesimo allarme bomba, nell'arco di pochi giorni a Versailles, in Francia, sabato 21 ottobre 2023. La reggia è stata evacuata per la sesta volta in una settimana per ...Sta circolando sugli schermi degli smartphone degli italiani una nuova pericolosa truffa phishing via SMS. Ecco i dettagli.