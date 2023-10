Emily Blunt si scusa per un’intervista del 2012 dove definisce grassa una cameriera – Il video

interpreterà per Amazon la detective Kate Warne, una sorta di versione realmente esistita di Sherlock ...

Emily Blunt "cancellata" L'attrice si scusa per un video di dodici anni fa: «Sono scioccata» Best Movie

Emily Blunt, emerge un vecchio video altamente scottante: "Mi vergogno molto" Everyeye Cinema

Emily Blunt è pronta ad indossare i panni di una detective in uno dei suoi prossimi progetti cinematografici. Come riporta Variety, l’attrice – reduce dal successo di Oppenheimer – sarà la ...La memoria collettiva della rete non perdona: lo ha imparato, a sue spese, Emily Blunt. L'attrice è stata costretta a scusarsi, dopo che un video imbarazzante è diventato ...