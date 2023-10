Emily Blunt si scusa per il fat shaming a una cameriera | in un vecchio video

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 21 ottobre 2023)si èta per un episodio di fatrisalente al passato: in un, l’attrice aveva definito “gigantesca” ladi un ristorante della Louisiana nel quale si era recata durante le riprese del film Looper. La frase, rilasciata nel 2012 nel corso di una puntata del Jonathan Ross Show, un talk britannico, è di recente riemersa sui social e l’attrice ha quindi rilasciato un comunicato ufficiale di scuse per l’accaduto. Nella dichiarazione, raccolta in esclusiva dal magazine americano People, si legge: “Quando ho rivisto quella clip di 12 anni fa, mi è caduta la mascella a terra, quindi sarò chiara e diretta: il fatto che io abbia potuto dire una cosa così insensibile, offensiva e fuori contesto rispetto al discorso che stavo cercando ...