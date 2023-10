Emil Roback torna a farsi vivo | il triste motivo della sua ‘scomparsa’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Non volevo vedere nessuno, eccetto i miei familiari. Soffro di una forma di depressione“.a parlare e lo fa dopo due settimane in cui sembrava scomparso nel nulla. L’attaccante svedese, in prestito dal Milan al Norrkoping, aveva smesso di presentarsi agli allenamenti e risultava impossibile da rintracciare. Il ds del club svedese, Tony Martinsson, aveva lanciato un appello: “non riceviamo notizie da 14 giorni, vogliamo solo sapere se sta bene“. Il ritorno, probabilmente, venuto a conoscenza delle parole di Martinsson, ha interrotto il suo silenzio presentandosi al centro di allenamento del club per parlare con allenatore e dirigenti. Il ragazzo, reintegrato in gruppo, ha spiegato di aver avuto problemi di salute mentale. “si è finalmente riavvicinato al club, tuttavia ...