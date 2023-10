(Di sabato 21 ottobre 2023) Sylla: 'Paola? Se fosse un avvocato vincerei tutti i processi' Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Intanto Paolaed Ekaterinafanno la gioia degli appassionati di volley e non solo promettendo spettacolo sotto rete. E dopo l'estate di vicende in Nazionale che le hanno messe, non ...

Egonu-Antropova, a Milano c'è il match tra le bomber azzurre La Gazzetta dello Sport

Volley femminile: Egonu contro Antropova, la sfida è già iniziata. E domenica c’è Milano-Scandicci Virgilio Sport

Pronostici Pallavolo 21-22 ottobre 2023. 3° giornata della Serie A1 di volley femminile e inizio del campionato maschile di Superlega.Dove vedere in tv Egoni, Sylla, Antropova e le altre grandi protagoniste della Serie A1 di Volley femminile Il programme di tutte le dirette.