Economia globale | la fiducia dei Ceo sul futuro nel report KPMG

(Di sabato 21 ottobre 2023) I Ceo continuano ad averenelle prospettive di crescita dell’, ma cambia la percezione sui rischi che potrebbero ostacolarla. La politica, i flussi commerciali e le relazioni internazionali chiedono ai Ceo un nuovo livello di resilienza. In questa fase risulta cruciale rivalutare le priorità strategiche e concentrarsi sui modelli di intelligenza artificiale generativa, sulla gestione dei talenti e sulle crescenti aspettative degli stakeholder sulle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). I leader delle organizzazioni si trovano ad affrontare sfide e ostacoli alla crescita su diversi fronti: dall’incertezza geopolitica, alle crescenti aspettative degli stakeholder in ambito ESG, fino all’adozione dell’intelligenza artificiale generativa. Nonostante ciò, la ...

... "ente istituzionale a base territoriale che ha compiti di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppodel territorio e dell'". Il caso viene sollevato sui social dal ...

Cosa è successo nel mondo L'economia globale in 4 punti Money.it

Tesla frena la gigafactory in Messico, Musk preoccupato per l’economia globale Il Sole 24 ORE

In 4 punti, il riepilogo di cosa è successo di importante nell'economia globale in una settimana. Dove va il mondo, pressato da crisi, incertezze e pochi spiragli di ripresa“La vision è quella di imporci come leader globale nella gestione delle aflatossine, garantendo i più alti standard di sicurezza negli alimenti e nei mangimi, proteggendo le economie globali e ...