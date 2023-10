È morto Sir Bobby Charlton | il mito del calcio che ha fatto la storia di Manchester United e Inghilterra

(Di sabato 21 ottobre 2023), campione del Mondo con l’del 1966 e stella del, èoggi all’età di 86 anni. Sir, così era noto, «èserenamente nelle prime ore di sabato mattina. Era circondato dalla sua famiglia», hannosapere i parenti tramite un comunicato. Considerato uno dei calciatori più forti di sempre, nel corso della sua carriera in prima squadra con i Red Devils vinse tre Premier League, una Coppa dei Campioni e una FA Cup. Con la Nazionale inglese conta 106 presenze nelle quali segnò 49 gol. Entrambi, a suo tempo, furono record nazionali. Il 1966, l’anno della storica vittoria del Mondiale con l’, tutt’ora l’unico che la squadra abbia mai conquistato, fu lo ...

Lo hanno confermato in un comunuicato i suoi familiari: " È con grande tristezza che condividiamo la notizia cheBobby èpacificamente nelle prime ore di sabato mattina. Era circondato ...

Lutto nel mondo del calcio internazionale. A 86 anni è morto Sir Robert Charlton, da tutti conosciuto come Bobby Charlton. La famiglia ha ...