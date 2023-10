stamani in ospedale a FirenzeStaino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato. Per restare aggiornato ...

È morto Sergio Staino: il disegnatore, e «papà» di Bobo, aveva 83 anni Corriere della Sera

Cultura, è morto Sergio Staino: il vignettista aveva 83 anni TGCOM

Sergio Staino, è morto oggi il papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità: aveva 83 anni, era malato da tempo. La morte stamani in ospedale a Firenze.È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato. (ANSA). (ANSA) ...