È morto Sergio Staino | lo storico vignettista de L’Unità aveva 83 anni Era malato da tempo

(Di sabato 21 ottobre 2023), 83, papà di Bobo, ed ex direttore deldaeraed era ricoverato da qualche giorno per un aggravamento delle sue condizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo una lunga sofferenza durata più di un anno, questa mattina èStaino . Lo storico giornalista e vignettista, che ha collaborato anche con il Riformista oltre ad essere stato direttore dell'Unità, si è spento a 83 anni all'ospedale San Giovanni di ...

È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato.Firenze, 21 ottobre 2023 – È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato.