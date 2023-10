E' morto il vignettista Sergio Staino | aveva 83 anni

(Di sabato 21 ottobre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Addio a. Il celebre, ‘papà' di Bobo ed ex direttore dell'Unità, si è spento in un ospedale di Firenze a 83. Le condizioni di, toscano di Piancastagnaio (Siena), si erano aggravate negli ultimi giorni. – foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

Dopo una lunga sofferenza durata più di un anno, questa mattina èSergio Staino . Lo storico giornalista e, che ha collaborato anche con il Riformista oltre ad essere stato direttore dell'Unità, si è spento a 83 anni all'ospedale San Giovanni di ...

Cultura, è morto Sergio Staino: il vignettista aveva 83 anni TGCOM

È morto il vignettista Sergio Staino Il Sole 24 ORE

FIRENZE (ITALPRESS) – Addio a Sergio Staino. Il celebre vignettista, ‘papà’ di Bobo ed ex direttore dell’Unità, si è spento in un ospedale di Firenze a 83 ...È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato.