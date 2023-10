È morto Bobby Charlton | la leggenda del Manchester United

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Ilè in lutto per la scomparsa di Sir, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club. Sirè stato un eroe per milioni di persone, non solo a ...

“ Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei più grandi e amati giocatori della storia del nostro club. Sir Bobby è stato un eroe per milioni di persone, non solo ...(ANSA) - ROMA, 21 OTT - E' morto a 86 anni Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese e campione del mondo 1966. Lo ha reso noto la famiglia. (ANSA).