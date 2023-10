E invece sì | è proprio il momento di parlare di famiglia tradizionale

Leggi su europa.today

(Di sabato 21 ottobre 2023) In occasione dei referendum del 2005, quelli sulla fecondazione assistita, il centro-destra compatto e la parte del centro-sinistra che precede il trattino non fecero campagna elettorale per sostenere con il "No" le ragioni delle leggi allora in vigore, opponendosi a chi con un "Sì" le voleva...