“È incontrollabile” | nei corridoi Mediaset i malumori su Andrea Giambruno

Leggi su tpi

(Di sabato 21 ottobre 2023) NeisuPiù di un collega si sarebbe lamentato per i modi di fare di: è quanto rivelano in alcuni retroscena sia La Repubblica che il Corriere della Sera, secondo cui neiil malumore nei confronti del conduttore e giornalista aumentava ogni giorno sempre di più. “sarà il problema di Giorgia Meloni. Ma, vedrete, purtroppo diventerà anche il nostro” avrebbe detto a settembre, secondo La Repubblica, un alto funzionariodopo l’ennesima segnalazione di un”. Non solo le numerose gaffe nel corso del suo programma, ma, come si è ...