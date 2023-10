Dove sono finiti i miliardi di aiuti ai palestinesi

(Di sabato 21 ottobre 2023) Negli ultimi 30 anni sui territoriarrivati oltre 40di euro ininternazionali. Di questi almeno 8si stima siano stati stanziati nel nome della ricostruzione di Gaza dal 2005 a oggi. Progetti finanziati dai Paesi occidentali, Usa e Ue in testa, e da...

"Anzi: se guardiamo le sepolture rituali,il corpo era accompagnato dagli strumenti usati in ... "Un punto di forza in questo sensogli estrogeni (ormoni che hanno anche gli uomini, ma in ...

Hamas, dove sono i capi Dal leader Sinwar al fantasma Deif fino al più ricercato Haniyeh, ecco gli obiettivi ilmessaggero.it

La bocciofila dove sono passati Gianni Morandi e Jimmy Villotti chiude. “Non doveva finire così”. Biliardi in vendita La Repubblica

Ore 00:30 - Onu «evacuare scuole, ricevuto alert da Israele» L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha invitato a evacuare molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono ...Spunta un altro candidato, oltre a Massimo Zedda, alla carica di sindaco di Cagliari: si tratta di Giuseppe Farris, avvocato di 56 anni. Non è un volto nuovo della politica: è già stato assessore ai ...