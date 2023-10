Dove si può vedere l’alba a Roma?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Avete fatto le ore piccole e cercate un tour privilegiato per? Se volete godere della città a orari non convenzionali, assaggiando la sua bellezza antica senza sentirvi soffocati dal traffico o dalle migliaia di persone che la vivono ogni giorno, c’è un modo molto suggestivo per riscoprirla.è una città che affascina di giorno così come di notte, ma alla sua magia è sospesa, soprattutto in alcune zone della città. Scopriamo quali insieme! Il Campidoglio Il centro della vita politica della Capitale, generalmente preso d’assalto da turisti e personaggi pubblici, nelle prime ore del giorno restituisce un’atmosfera antica, sospesa tra passato e presente. La piazza del Campidoglio fu la prima piazza che vide sorgere almoderna secondo i criteri di un progetto uniforme, dovuto al genio di Michelangelo. ...