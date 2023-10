Dormire fino a tardi nei fine settimana? Fa invecchiare precocemente | lo dice la scienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono almeno 12 milioni gli italiani che soffrono di disturbi del sonno. Un dato emerso dalle ultime rilevazioni dell’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS). In molti riferiscono di non riuscire aabbastanza durante lae cercano di recuperare le ore perdute di riposo durante il week-end. Un tentativo che potrebbe avere risvolti negativi per la nostra salute. Un recente studio dell’Università di Augusta in Georgia rivela infatti che cercare di recuperare le ore di sonno perse, magari dormendonel, potrebbe farprematuramente. Chela ricerca Nello studio di Augusta, pubblicato sulla rivista Sleep Health, i ricercatori hanno valutato i dati di 6.052 adulti che hanno preso parte ...