Dopo il ciclone Medusa altre piogge in arrivo | cosa dicono le previsioni meteo

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’autunno è entrato nel vivo. Secondo ledi oggi, sull'Italia si è aperta la “porta atlantica” e così le perturbazioni non hanno alcun ostacolo per raggiungere il nostro Paese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it lo dice chiaramente: almeno fino ai primi giorni di novembre, quindi Halloween compreso, la penisola si troverà in balìa delle correnti instabili di origine atlantica. Nel corso della giornata odierna ilinfluenzerà ancora il tempo su molte regioni cone locali temporali; da domenica poi la pressione tenderà ad aumentare temporaneamente. Il tempo migliorerà, ci sarà più sole, un po’ più freddo di notte e un clima più mite di giorno, quantomeno al Centro-Nord. Questa tregua tuttavia non è destinata a durare a ...