Dopo che i video degli incontri hot sono stati diffusi | il marito di una delle amanti del sindaco ha rilasciato dichiarazioni dolenti | «Non vivo più | ho bisogno di sapere | ditemi se quella nei video era davvero mia moglie!»

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 ottobre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert) La storia di Santa Marinella, scoperta da La Verità e rilanciata da tutti i media, sembrala trama di una commedia all’italiana. Il, uomo potente e ancora piacente, si fa installare le telecamere in ufficio per smascherare un tentativo di corruzione, ma dimentica che pure i suoi tentativi – riusciti – di seduzione posessere immortalati. Tra i tanti dettagli della vicenda, ce n’è uno che mi ha colpito in modo particolare. Ildi unafidanzate delha: «Nonpiù, hodisenei ...