Doona! | la Recensione | due realtà che si incontrano e si scontrano nel nuovo K-Drama Netflix

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una ex-idol e uno studente d'ingegneria possono trovare la felicità nel mondo d'oggi? Scopriamolo in questadi, la nuova serie targata. Come vi avevamo anticipato a inizio anno, quando vi indicavamo tutti gli imperdibili appuntamenti con i K-del 2023, il 20 ottobre ha fatto il suo debutto sulla piattaforma, di cui oggi vi parliamo nella nostra. Si tratta di un titolo molto atteso dagli appassionati di produzioni coreane in quanto non solo figura una della idol più amate come protagonista, Bae Suzy delle Miss A, ma dietro la cinepresa ritroviamo anche Lee Jung-hyo, il regista della serie fenomeno Crash Landing On You. Prima che Squid Game contribuisse ad aumentare la fama delle serie televisive coreane nel mondo, …