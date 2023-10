Donna scomparsa a Milano | il vicino fermato per omicidio

(Di sabato 21 ottobre 2023) E’stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 46enne di casa di Marta Di Nardo, la 60enneda due settimane e il cui corpo è stato trovato ieri nascosto nell’appartamento dell’uomo. Il cadavere era stato fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto reso noto stamani dai carabinieri, il 46enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe avuto una sorta di relazione con la vittima, ha vari precedenti. In casa del presunto omicida sono stati trovati, spiegano i carabinieri, alcuni effetti personali dellae “sono emerse tracce della presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua”. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

... poi c'è Gianna (Valeria Bruni Tedeschi), unacon problemi di fragilità psichica, ... deve dare sepoltura alla madre. La sorella vorrebbe spargere le ceneri nel cimitero acattolico di ...

Donna scomparsa a Milano, fermato per omicidio il vicino di casa TGCOM

Trovato il cadavere della donna scomparsa a Milano: era a casa del vicino ilGiornale.it

«Quel giorno mi sono fermato sul ponte sul fiume Osento dove in 50 anni mai mi ero fermato, mi chiedo perché l’ho fatto. Io non c’ero con la testa, vedevo ...Marta Di Nardo è stata uccisa dal vicino di casa, Domenico Livrieri. La polizia ha ritrovato il cadavere tagliato in due parti, nel controsoffitto dell'appartamento al quarto piano di via Pietro da ...