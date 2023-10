Domenica In | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 22 ottobre 

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)In, ecco glie ledi2222 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la sesta puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. In apertura un talk sulla prima puntata di ‘Ballando con le stelle’ che ha preso il via sabato 21 ottobre, in studio tre concorrenti: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci; mentre in qualità di opinionisti ci saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo ed Alberto Matano in collegamento telefonico. Zucchero, sarà ...