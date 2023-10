Dirette no vax sui social | l’appello | “Fermate il medico Roberto Petrella”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Il dottor, regolarmente iscritto all'Ordine dei medici di Teramo al numero 1862, fadalla sua pagina asserendo che i vaccini causano tumore e diabete. Chiediamo all'Ordine dei medici di fermare questa pericolosa disinformazione". A lanciare l'appello via Facebook è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI), evidenziando che "purtroppo anche personaggi famosi gli hanno dato voce, come ad esempio Red Ronnie. Ai nostri follower – aggiunge NtI – ricordiamo che i vaccini per secoli ci hanno protetto da malattie. I vaccini hanno permesso di debellare alcune malattie. Siate responsabili! Sempre!". Il caso di, 76 anni, ginecologo, era già stato discusso dall'Omceo di Teramo che nel 2019 ne aveva disposto la radiazione. Un provvedimento contro il quale il ...