REGGIO EMILIA - La Lazio pronta a sfidare il. Dopo la vittoria sull' Atalanta che ha ricaricato l'ambiente prima della sosta si r iparte dal 13º posto. E il calendario, con in mezzo la Champions, sarà ancora duro. Aspettano Sarri altre ...

Diretta Sassuolo-Lazio: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Diretta Sassuolo-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

40' Vlasic esagera nel tentativo di servire in pallonetto da fermo Pellegri in area, poi Bellanova sbaglia l'appoggio per Seck sulla fascia mettendo direttamente sul fondo. 39' Toro che adesso, anche ...Sassuolo - Lazio è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore ...