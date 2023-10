Diretta Sassuolo - Lazio 0 - 2 | Felipe Anderson e Luis Alberto in gol

(Di sabato 21 ottobre 2023) REGGIO EMILIA - Punti d'oro per labattuto 2 - 0 con i gol di. Grande prestazione, tante occasioni create e zero rischi. Ora settimo posto e 13 punti. ...

REGGIO EMILIA - Punti d'oro per la Lazio.battuto 2 - 0 con i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto. Grande prestazione, tante occasioni create e zero rischi. Ora settimo posto e 13 punti. Senza Sarri in panchina perché squalificato, ...

DIRETTA - Sassuolo-Lazio 0-2, rosso per Provedel: check del Var in corso La Lazio Siamo Noi

Sassuolo - Lazio (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

Una convincente Lazio batte 2-0 un deludente Sassuolo al Mapei Stadium grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto frutto di due clamorosi errori ...Torna in campo la Lazio, che, dopo la sosta per le Nazionali, a Reggio Emilia va a caccia di punti fondamentali per riprendere la propria corsa Champions. Diretta testuale su ilmessaggero.it.