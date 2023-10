DIRETTA F1 | GP USA 2023 LIVE | Leclerc è in POLE POSITION ad Austin! Quarto Sainz

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.10 La nostradelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti termina qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e per seguire al meglio questo weekend di motori. 0.08 Fantastico Norris con la sua McLaren e splendida prova anche da parte di Lewis Hamilton che ama questo circuito e ha mostrato per l’ennesima volta questo suo feeling. 0.06 21adella carriera per, la terza dell’anno, ma la seconda in pista, visto che a SPA era arrivata per la penalità di Verstappen. 0.05 Con la cancellazione del tempo, Verstappen partirà sesto. La Ferrari domenica potrà giocarsi le sue chance in gara. 0.04 Questi i tempi di questa emozionante Q3: 1 CharlesFerrari1:34.723 6 2 Lando NORRIS ...