È un pezzo di narrazione che viene giù. Ma da qui a pensare che Giorgia Meloni non salirà più su un palco a gridare "e famiglia", ce ne vuole. Perché quel dogma declinato in tutte le lingue " memorabile la versione spagnola al Congresso di Vox " è una specie di mantra consolatorio che già da anni non ...

Meloni, Selvaggia Lucarelli: "Dio, Patria, Famiglia Speriamo abbia capito che la famiglia è imperfetta" La7

Dio, patria e Giambruno. Personaggi e interpreti di una soap opera targata Mediaset Il Foglio

Con l’addio di Giorgia Meloni al compagno si conclude forse la prima stagione. Le case, le gaffe e i retroscena di una storia d’amore andata a male ...La Famiglia, beh. Meno male che c’è il divorzio breve, e anche quello brevissimo, via social: un post di ringraziamento e tante care cose. Specie se non è proprio una “famiglia tradizionale”. Quella a ...