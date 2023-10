Dio Patria e Famiglia | e poi Massimo Giannini | colpo basso alla Meloni | sconcerto in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Non sono affari loro, sono due persone pubbliche e Giorgiaha messo in campo la suaanche nelle campagne elettorali". Lilli Gruber a Otto e mezzo introduce il tema del giorno, la rottura tra la premier e Andrea Giambruno. E ai suoi ospiti negli studi di La7 domanda: "E' legittimo parlarne, o siamo un Paese di guardoni o hanno fatto tutto loro?". "Quando lafa quella dichiarazione diventa un fatto pubblico - esordisce Lucio Caracciolo, direttore di Limes -. La curiosità sarà capire che effetto pratico può avere in termini di voti e popolarità. La mia impressione è che all'atto pratico non sposterà di un centimetro il consenso di Giorgia". "Dioe poi...".attacca la, guarda il ...