(Di sabato 21 ottobre 2023) Il voto in Polonia, l'andamento del Labour in Uk: l'Europa indica che nella radicalizzazione italiana c'è qualcosa che non torna. Meloni e Schlein farebbero bene a rivedere i loro piani (ripensando a Sartori)

E quindi l'intervento chirurgico per un'instabilità del comparto mediale della caviglia. Un problema che aveva richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L'...

Destra-destra contro sinistra-sinistra. Urge un aggiornamento (di S. Folli) L'HuffPost

Giovanni Floris contro Salvini e Meloni: "Lui l'unico erede della destra che ha fallito, lei molto lucida ma chi le sta vicino no" La7

Qualche centinaio di persone oggi in piazza per il corteo No Ztl a Roma. Intanto il provvedimento è stato rimandato al novembre 2024 dopo la trattativa tra comune e Regione Lazio. La destra attacca: ...Il voto in Polonia, l'andamento del Labour in Uk: l'Europa indica che nella radicalizzazione italiana c'è qualcosa che non torna. Meloni e Schlein farebbero ...