De Zerbi | una promessa mancata al Milan

(Di sabato 21 ottobre 2023) Uno degli allenatori più apprezzati del momento, Roberto De, classe 1979, un tempo era un promettente trequartista nelle file delprimavera. Un classico numero 10 dal grande talento e dalla tecnica cristallina che, ad esempio, il cantore rossonero Carlo Pellegatti paragonava a Dejan Savicevic. Da Sacchi a Capello a Zaccheroni in molti hanno speso belle parole sulle sue prospettive ai tempi della primavera rossonera, nonostante qualche marachella giovanile, prima di spedirlo in provincia a fare esperienza. Tra le esperienze del bresciano in prestito abbiamo Monza, Padova e Como prima di stabilizzarsi e farsi un nome a Foggia tra il 2002 e il 2004. Poi una stagione da protagonista a Catania, in Serie B, prima dell’approdo al Napoli, con cui vince nuovamente la Serie B e debutta in Serie A. Trovando poco spazio nei 2 anni a Napoli va in ...