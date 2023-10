Damascelli | «Chi discute Lautaro Martinez prevenuto! Lui di rabbia»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pur ammettendo come con l’Argentina i numeri dinon siano splendidi come all’Inter,contesta chi se la prende con il numero 10. Il giornalista non ha dubbi sulle sue qualità. DECISIVO – Tony, per Rai Sport, parla senza fare giri di parole: «Chio è prevenuto o è ignorante di football. Ma sapete da quante partite non segna in nazionale? Tredici. Noi abbiamo due realtà: quella del campionato, dove ci sono dei giocatori irresistibili e sicuramenteè un numero uno, quando usciamo da questa realtà con la nazionale argentina numero uno, che ha vinto i Mondiali, questo giocatore da tredici partite non va in gol. Ma questo non significa che sia un modesto ...