Dallo street style alle passerelle | la tendenza dilaga con abbinamenti inconsueti e un pizzico di sensualità

(Di sabato 21 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO 12 idee outfit per sfoggiare in gambaletti ora Un tempo erano un accessorio tabù, un surrogato dei collant che veniva scelto per comodità e praticità da una fascia d’età femminile molto avanzata. Ma soprattutto un elemento che a nessuna sarebbe mai venuto in mente di lasciar vedere. Ora invece le cose sono molto cambiate. Lagambaletti sta infatti prendendo sempre più piede. Queste calze sotto al ginocchio contraddistinte dal materiale velato dei collant e da una banda più scura al bordo sono diventate a tutti gli effetti un elemento moda da sfoggiare con orgoglio. Se prima i gambaletti venivano considerati brutti, anti estetici e non adatti a un pubblico giovane, adesso è tutto il contrario. Se ne riscopre il fascino, specialmente nella variante ...