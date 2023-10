(Di sabato 21 ottobre 2023). Da una valigia dimenticata, riemergono i rullini con le fotografie scattate nel 1970 da Battista Marini durante il servizio militare come Fotografo Artigliere. Ricordi di vita vissuta di un fotoreporter con le stellette. Nel suo racconto,di arruolamento, al lavoro top-secret nel bunker del Quartier Generale di Pordenone, emerge una particolare veduta sull’Italia di queglie sui giovani di allora. Un’interessantedi fotografie sarà allestita allo Spazio Viterbi, palazzoProvincia, di via Tasso 8 adal 3 al 15 novembre 2023. Si tratta di una serie di scatti realizzati dallo stesso Marini durante il servizio militare svolto come fotografo. Dal giornodi, ...

... Potenza, Ferrari e lo spagnolo Cervantes) - inserito nel Girone 1 - che va a faral Park ... il giovane Bondioli, Ricci eValle. IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA GIRONE 1 Park Tennis Club ...

Dalla visita di leva al congedo: a Bergamo una mostra sui mitici anni della naja BergamoNews.it

Intelligenza artificiale, la missione della Camera negli Stati Uniti WIRED Italia

Francoforte, 21 ott - "La visita alla Fiera internazionale del libro di Francoforte è l'occasione per proiettarsi nel futuro e cogliere l'impatto che una vetrina come questa potrebbe ...41 a 75 con Varese), si basa sul roster dell’anno passato di Serie C dove spiccano le migliori marcatrici Martina Fusi (un ex Bulldog molto amata dal pubblico canegratese; 9 punti segnati di media ...