Da sovranisti a partito di sistema | Fdi verso il sostegno al bis di Ursula

(Di sabato 21 ottobre 2023) La metamorfosi di Giorgia Meloni è compiuta. Ma non parliamo di quella personale e umana, con la separazione dal compagno Andrea Giambruno. Ma di quella che si sta compiendo in Europa col progressivo distacco dagli amicie il sempre più vicinoalla cosiddetta maggioranzache, con i socialisti e sotto l’egida dei Popolari europei, intende confermare von der Leyen alla guida della Commissione europea. A farsi portavoce di questa metamorfosi è stato ieri Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. “Un bis della von der Leyen? Sicuramente si sta comportando molto bene nei confronti dell’Italia”, ha detto il fedelissimo meloniano, per ora “abbiamo avuto un buon asse con i popolari in Europa”. E ancora più chiaramente la presa di distanza daiè evidente in ...