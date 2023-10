Curling | Tour Challenge | Italia sconfitta ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) La Nazionalena femminile ditermina la sua avventura nel. Le azzurre sono state sconfitte aidia Niagara Falls, in Canada. La squadra composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti) si è arresa per 4-7 contro le padrone di casa. Per un momento, il punteggio si è fermato sul 4-4, alla fine del sesto end. Le canadesi hanno avuto la meglio nella fasedi gioco, mantenendo il vantaggio all’ottavo end. Resta una pietra miliare per ilfemminile, dove la squadrana non aveva mai raggiunto le prime otto in uno slam. SportFace.